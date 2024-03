De férias num novo destino paradisíaco, Cristina Ferreira partilha momentos de felicidade e não está sozinha

Cristina Ferreira tem partilhado na sua conta de Instagram, fotografias lindas de momentos de sonho! A apresentadora das manhãs da TVI e do Big Brother está de férias e já vai no segundo destino paradisíaco... e não está sozinha. Acompanhada por amigos, Catarina Duarte e Rubén Correia, Cristina está a viver momentos de muita felicidade nas ilhas Turcas e Caicos, na América Central, depois de ter estado em Miami a acompanhar o trabalho de João Monteiro.

João Monteiro, o seu companheiro, encontra-se em Miami a trabalhar enquanto treinador da tenista Simona Halep. Na terça-feira, dia 19 de março, a atleta esteve em competição para o Miami Open. A apresentadora assistiu ao torneio na companhia dos amigos Catarina Duarte e Rubén Correia.

Foi através do Instagram, que a apresentadora do «Dois às 10», publicou uma sequência de fotografias onde surge João Monteiro a assistir o jogo: «O primeiro de muitos. João Monteiro, tu és o meu número um», escreveu. Já nos stories do Instagram, Cristina Ferreira gravou o treinador de ténis atento ao torneio: «Ouvi dizer que é o melhor treinador do mundo», legendou.