Um sonho realizado! Veja as primeiras imagens do reencontro de Iasmim Lira com o pai, numa viagem oferecida por Flávio Furtado

Foi numa gala do Big Brother que Flávio Furtado surpreendeu tudo e todos, ao oferecer uma viagem para Portugal, para que Iasmim Lira pudesse reencontrar o pai, 9 anos depois de estarem afastados. Chegou o grande dia e já temos as primeiras fotografias do reencontro emocionante de pai e filha e com os restantes irmãos.

Na gala do Big Brother em que Iasmim Lira foi a concorrente expulsa, Flávio Furtado emocionou o estúdio inteiro com a surpresa. Recorde o momento aqui:

No TVI Extra, na véspera do grande reencontro, falámos em direto com a ex-concorrente do Big Brother, para perceber o que estava a sentir, com o momento acada vez mais próximo. Iasmim aproveitou para agradecer uma vez mais a Flávio Furtado e desejar-lhe o melhor para a sua vida.

Durante a manhã de segunda-feira, 11 de dezembro, Flávio Furtado recorreu às redes sociais para reagir ao momento e revelou o motivo da sua decisão. «Tenho recebido várias mensagens a questionar o porquê de ter oferecido uma passagem para que a Iasmim possa ir visitar o pai», começou por revelar: «Independentemente de gostar mais ou menos do jogo de alguns concorrentes, eles são seres humanos. Há que separar o programa da vida cá fora. E sei muito bem o que é ter a família longe. Por isso, fi-lo com o coração e espero ter tornado o dia dela melhor! Sou assim. Não sei ser de outra forma», explicou Flávio Furtado.

Veja aqui o momento em que Flávio Furtado entrega o envelope com a viagem a Iasmim Lira, em direto numa gala do Big Brother, conduzida por Cristina Ferreira.