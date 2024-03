O abraço de Cristina Ferreira e João Monteiro que está a deixar a Internet (outra vez) rendida!

Hoje, dia 16 de março, Cristina Ferreira partilhou mais um registo fotográfico ao lado do companheiro, João Monteiro.

A foto foi partilhada através das stories de Instagram da apresentadora e está, no mínimo, amorosa. João Monteiro, o irmão do último vencedor do "Big Brother", está a abraçar Cristina Ferreira e mão direita está a segurar uma caixa de Dunkin Donuts. Este é o reencontro da apresentadora com João Monteiro, à chegada a Miami.

No registo fotográfico, podemos ver o casal a dar um abraço sentido. E, a acompanhar o registo, a diretora de ficção e entretenimento da TVI colocou a música 'live more & love more' da artista Cat Burns. Veja a publicação, aqui:

Oiça a música partilhada por Cristina Ferreira: