Primeiro filho de Noélia para breve? Flávio Furtado esclarece verdade e faz-lhe alerta

No TVI Extra, Flávio Furtado falou em direto com Noélia Pereira, depois da ex-concorrente do Big Brother ter vivido uma grave polémica, em que foi acusada de agressão a uma funcionária grávida. O apresentador e comentador aproveitou o momento para questionar Noélia sobre o sonho de ser mãe, de que tanto falou dentro da casa. Noélia admitiu que ela e o marido estão a pensar em ser pais, mas que aind atem que reorganizar a sua vida, dado que saiu há tão pouco tempo do Desafio Final. Flávio fez-lhe um aviso: «Para querer, é preciso tentar. Tu só trabalhas».

Noélia Pereira recebeu graves acusações de agressão a uma funcionária grávida. No TVI Extra, Noélia teve oportunidade de responder em direto a toda a polémica, garantindo ser tudo mentira e que não percebe como há pessoas que acreditam em tais boatos.

Veja ainda:

Nesta quarta-feira, 20 de março, a ex-concorrente do Big Brother esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa do apresentador. Mostrou-se «sem palavras» e em «choque» com as graves insinuações que a imprensa fez: «Isto foi uma notícia que me deixou chocadíssima. Foi alguém do Facebook que comentou, ainda não consegui chegar lá. Essa pessoa difamou-me muito. Disse que eu agredi uma funcionária minha, grávida. É tudo mentira», começou por contar. «Fiquei chocada…nem posso imaginar uma coisa dessas, nem posso imaginar que alguém acredite que eu fosse capaz de fazer isso, porque eu não levanto a mão para ninguém, não sou agressiva e nunca fui», acrescentou.

Na casa, Noélia Pereira já tinha comentado com os colegas sobre uma situação que aconteceu com uma funcionária sua, mas a história foi «deturpada»: «O que eu disse no programa foi deturpado. Eu tive uma funcionaria que eu despedi sem justa causa, despedi de boca. Ela não achou por bem e foi para tribunal. Ela teve várias atitudes que não gostei», frisou.

«Nunca agredi ninguém. Tive uma funcionária grávida a trabalhar para mim, trabalhou até aos 7 meses porque ela assim quis. Dei-lhe os direitos todos! Ficou comigo e está comigo ainda hoje, ela é que me ajudou quando soubemos que o programa ia prolongar», esclareceu. «Esta revista fez uma capa horrível, acho uma falta de respeito incrível! Fiquei perturbadíssima, como é que é possível inventar uma coisa destas sobre mim», concluiu.