Curva da Vida: Hugo Andrade recorda ausência do pai: «Imaginava que ele me viesse buscar, mas ele não chegava»

Hugo Andrade partilhou a sua intensa Curva da Vida marcada por uma fase complicada devido a violência doméstica e por ter medo de ser rejeitado pelos seus devido à sua orientação sexual.

O concorrente começou por explicar que teve uma infância complicada, com a ausência do seu pai: «O casamento do meu pai e da minha mãe infelizmente durou pouco tempo. Não tive uma figura paterna presente em toda a minha infância».

Após a separação com o seu pai, mãe de Hugo encontrou uma nova pessoa na sua vida, mas as coisas não correram da melhor forma: «A minha mãe conheceu o meu padrasto, era uma pessoa violenta, bebia bastante e era muito agressivo. Era muito possessivo, a minha mãe não podia sair de casa de saia e trouxe-me alguns traumas, por isso é que no que toca a gritaria ou a algum tipo de violência entre pessoas eu não consigo estar presente» (…) ele batia-me e era complicado», explicou.

Devido à ausência do pai, nos momentos mais difíceis, Hugo Andrade confessou que sentia falta de um apoio paternal: «Pensava sempre no meu pai, e às vezes criei uma certa mágoa com ele por ele não estar presente, para que fosse lá e me tirasse daquela situação, imaginava-me com ele, ou que me viesse buscar, mas ele não chegava».

Sobre a sua orientação sexual, após ter estado no serviço comunitário obrigatório (exército), o concorrente apercebeu-se que é homossexual: «Tinha a minha namorada e comecei a sentir dúvidas e então decidi terminar o namoro. Não justifiquei com o facto de sentir que fosse homossexual, até porque eu tinha pavor que alguém descobrisse, tive sempre muito medo que alguém descobrisse, tinha medo da rejeição».

Hugo Andrade confessou que teve um namorado passado algum tempo e quando o seu pai descobriu, não aceitou da melhor maneira.