Fanny Rodrigues mostra tesourinho do passado e faz desabafo: «Continuo fiel a mim própria». Saiba mais!

Fanny Rodrigues, ex-concorrente da «Casa dos Segredos» e do «Big Brother VIP», recorreu às redes sociais onde partilhou uma fotografia sua de há uns anos.

A apresentadora do «Somos Portugal», começou por escrever na descrição da imagem: «Tenho de voltar ao passado. Faço esta viagem para nunca me esquecer de quem sou, nem de onde vim».

«Este não é um post para “inspirar”. Longe de mim, achar-me capaz de inspirar alguém. Este também não é um post para dar força. Este é um post, para vos dizer que ESTOU COM FORÇA. Apesar de sentir-me frágil e fraca (muitas vezes), HOJE, estou a sentir-me FORTE», garantiu.

«Aquela miúda cheia de raça e capaz de conquistar o mundo?! A miúda que chegou a vossa casa em 2011, ainda está bem viva dentro de mim. Para minha grande e maior salvação. Continuo fiel a mim própria.», reforçou Fanny Rodrigues.

«Comecei menina a percorrer a A1 e hoje sinto-me a princesa do alcatrão. (Risos) Neste meu percurso, muitas foram as pessoas que me foram perguntando: “Porquê que não te mudas para Lisboa?!” Ou então : “Passas a vida na estrada a fazer piscinas.” Ou então os meus pais que me dizem: “qualquer dia é um 31” !!! E sabem porquê?! Porquê que não me mudo?! Porque (ainda) não me iludi. Um dia, posso ficar sem tapete. Mas não fico sem o chão», continuou.



«Bem isto tudo para vos dizer que sou FELIZ. ESTOU FELIZ. Sou FORTE. E para a infelicidade de alguns, mantenho-me forte (mesmo com tudo o que têm feito)!», concluiu.