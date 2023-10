Fanny Rodrigues entrou no SS2 há 12 anos. Lembra-se como era a irmã, Carina? Veja e surpreenda-se!

Fanny Rodrigues estreou-se no mundo dos Reality shows no ano de 2011 com a segunda edição da «Casa dos Segredos» que a trouxe aos holofotes, de onde nunca mais saiu.

A ex-concorrente e atual apresentadora do programa «Somos Portugal» mudou muito nos últimos 12 anos, tendo perdido muitos quilos, mas não foi a única a fazê-lo e a mudar.

A irmã, Carina Rodrigues, era uma criança quando Fanny entrou na «Casa dos Segredos», tendo apenas 10 anos.

Hoje, com 22 anos, é uma linda mulher, lançou-se no mundo da música, já é mãe de um menino e as diferenças são mais que muitas, uma vez que também Carina perdeu 50 quilos.

As duas estiveram no programa «Em Família» da TVI e recordaram o momento em que Fanny saiu do Reality-show e foi recebida pela (na altura) pequena Carina, com muita emoção e alegria à mistura.

Fanny Rodrigues não conteve as lágrimas quando viu essas imagens e Carina admitiu que também se emocionou ao recordar um momento tão bonito, de há tantos anos.

Veja o vídeo em cima e surpreenda-se ao recordar como eram Carina Rodrigues e Fanny em 2011.