Bruno Savate é o ‘Don Juan’ dos realities: Recorde todas as namoradas do concorrente

Há 1h e 20min

Bruno Savate é concorrente deste «Big Brother - Desafio Final» e para além de ser o rei dos reality shows, pois já participou em muitos, é também o 'Don Juan' dos mesmos.

Isto porque, Bruno Savate estreou-se neste mundo com a Casa dos Segredos 5 em 2014, com o segredo: «Tenho a minha namorada e ex-namoradas na casa».

A namorada na altura era Flávia Vieira e as ex-namoradas Sofia Muzycha k e Inês Silva. Durante o jogo, a relação com Flávia terminou e Bruno reencontrou o amor ao lado de Elisabete Moutinho.

Anos mais tarde, em 2017, já com o namoro terminado com Elisabete, Bruno Savate entrou no Love on Top e apaixonou-se por Jéssica Lima.

Depois disso, a relação também terminou e já mais recentemente, em 2020, com a sua participação no «Big Brother - Duplo Impacto», Savate voltou a apaixonar-se, agora por Joana Albuquerque, relação que entretanto também terminou.

