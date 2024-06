Veja os looks arrasadores de Bárbara Parada e inspire-se para os festivais de verão!

Estamos na altura dos festivais de verão! Percorra esta galeria com os looks da ex-concorrente que deram que falar e inspire-se

A noite de São João celebrou-se no passado domingo, dia 23, mas a nortenha Bárbara Parada não marcou presença no Porto para festejar, uma vez que se encontrava no Rock in Rio Lisboa! Percorra esta galeria com os looks da ex-concorrente que deram que falar.

A jovem nortenha assinalou, nas redes sociais, aquele que foi "um São João diferente" para a finalista do "Big Brother - Desafio Final", como escreveu na legenda da publicação, com fotos tiradas no último dia do referido festival.

Nos comentários, somou inúmeros elogios!