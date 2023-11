Chegou o dia do casamento de Ricardo Pereira e Joana Schreyer: A chegada emotiva ao altar e os looks dos noivos

Ontem às 18:48

O casal de ex-concorrentes do Big Brother casou este domingo numa cerimónia emotiva.

Ricardo Pereira e Joana Schreyer conheceram-se e apaixonaram-se no «Big Brother 2021», que decorreu nesse mesmo ano e desde aí nunca mais se largaram, estando juntos até hoje, há cerca de dois anos.

Depois de um pedido de casamento arrebatador, feito em direto, numa edição posterior do Big Brother 2022, em que ambos voltaram a participar, o casal acabou por selar o compromisso do casamento este domingo, dia 5 de novembro.

Numa cerimónia emotiva, Ricardo Pereira chegou ao altar acompanhado pelos dois filhos, fruto de uma relação anterior, sendo que o mais velho não conseguiu conter as lágrimas naquele momento, deixando o pai também emocionado.

Já Joana Schreyer chegou de braço dado com o pai ao som da música «My heart will go on», de Céline Dion (tema do filme Titanic), num magnífico e imponente vestido branco, também ela muito emocionada com o momento.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja os visuais escolhidos pelos noivos para o grande dia.