Elegância e irreverência na grande final do BB: Cristina Ferreira deslumbra com look de cortar a respiração

Há 3h e 7min

A apresentadora escolheu um look triunfal para aquela que é a última gala desta edição do Big Brother.

A grande final da edição do «Big Brother 2023» acontece precisamente na passagem de ano deste dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, onde vamos ficar a conhecer o grande vencedor, numa noite recheada de emoções fortes e convidados especiais.

Cristina Ferreira arrasou, como sempre, na escolha do look para a última gala desta edição, escolhendo um vestido preto longo, com mangas balão em tons de rosa.

Para completar o look, Cristina Ferreira optou por um cabelo apanhado simples, mas sublime e jóias em tons prateados, numa elegância sem precedentes.

André Lopes, Francisco Monteiro, Hugo Andrade, Joana Sobral ou Márcia Soares: um deles sagra-se o grande vencedor esta noite, numa final que promete ter muita animação e muita música.

Segundo o Instagram Oficial do Big Brother, entre os convidados musicais já conhecidos estão Mickael Carreira, Jorge Guerreiro, Ana Malhoa e os Cali Flow, que vão assim animar esta noite tão especial, onde as emoções vão estar ao rubro.

Para além disso, esta noite os finalistas vão poder rever os seus melhores momentos ao longo da edição. Por isso não pode mesmo perder!

Quem será que vai ganhar o tão sonhado prémio no valor de 100 mil euros? Ao longo de quase quatro meses 23 concorrentes disputaram esta tão grande aventura, mas agora apenas cinco a podem vencer. Fique desse lado e não perca pitada, vai valer a pena!