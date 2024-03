Juliette quebra a internet com fotografias ousadas junto de atriz portuguesa! Veja aqui

Há 3h e 40min

Juliette publicou fotografias na sua rede social que deixaram os fãs e os famosos rendidos! Veja aqui quem comentou a publicação e o que foi dito...

Juliette foi a grande vencedora do «Big Brother Brasil 2021». A artista fez recentemente uma colaboração com David Carreira e juntos lançaram a música "Vida Boa". Relembre-se de que a cantadora é conhecida pelo grande êxito "Tengo" e já cantou a música no «Dois às 10». Veja aqui.

Recentemente, numa partilha do instagram, Juliette surgiu em bíquini e deixou todos loucos! Com mais do que 650 mil gostos, a artista quebrou a internet! Nas fotografias, surge ainda com a atriz Carolina Carvalho!

Nos comentários, surgem nomes conhecidos, como o da mulher de David Carreira, Carolina Carvalho: «Perfeição que fala? Foi um dia maravilhoso» e de várias influencers brasileiras, como Gabriela Versani, que afirmou: «Mais deusa ainda de Versiani Swim», uma vez que Juliette estava a usar o bíquini da marca de Gabriela. Zé Lopes também deixou um "like"...