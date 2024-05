O reencontro emocionante de Renata Andrade e Arthur Almeida, após o beijo! Veja aqui

Veja as imagens do reencontro emocionante de Renata Andrade e Arthur Almeida!

Na gala do Big Brother deste domingo, 19 de maio, Renata Andrade foi a concorrente menos votada no duelo final com Fábio Caçador, tendo tido 43% dos votos, e, por isso, abandonou a casa mais vigiada do país.

No momento de chegar ao estúdio, Arthur Almeida não escondeu a felicidade por voltar a ver Renata Andrade e os dois deram um abraço apertado.

No final da gala, Renata Andrade esteve à conversa com a repórter digital do Big Brother e fez um balanço da sua experiência no Reality show: «Foi uma experiência incrível. Fui genuína, autêntica, nunca deixei nada por dizer que era um medo que eu tinha às vezes de me retrair um bocadinho».

«Estou muito orgulhosa de mim própria e não estou nada triste por sair. Está tudo certo para mim», acrescentou.

Arthur Almeida foi chamado para a conversa e mostrou-se muito orgulhoso do percurso da colega. Veja o vídeo aqui:

Percorra a galeria de imagens e veja as fotografias do momento!