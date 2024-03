Uma casa cheia de cor e bem docinha! As fotos muito reveladoras da nova casa do Big Brother 2024

Hoje às 16:50

É já esta noite, dia 24, que estreia o Big Brother 2024. E a nova casa é surpreendente. Veja algumas imagens já reveladas

A horas da estreia do Big Brother 2024 a curiosidade é cada vez maior e foram agora reveladas mais fotografias da nova casa mais vigiada do País. Pelas imagens é certo que o espaço está recheado de cor e parece algo bem docinho…

Percorra a galeria e veja as fotografias já reveladas. Prepare-se para uma grande noite!

As primeiras pistas dos novos concorrentes

Estamos em contagem decrescente para a grande noite de estreia do Big Brother 2024. E já foram reveladas várias pistas dos novos concorrentes, que prometem animar, e muito, a casa mais vigiada do País.

Um dos novos concorrentes é árbitro de futebol. Outra pista revela que há um concorrente com ovelhas, cabras e um cão. Será que vamos ter um pastor na casa? Há também um concorrente que trabalha em cruzeiros de luxo e uma concorrente que admite ser «péssima condutora».

Percorra a galeria e veja as pistas sobre os novos concorrentes. E não perca a estreia esta noite, na TVI.

Maria Botelho Moniz faz grande revelação sobre o Big Brother 2024

A poucas horas da estreia do Big Brother 2024, Maria Botelho Moniz surpreendeu ao revelar uma grande novidade, que vai mexer muito com o jogo.

Foi quando mostrava a primeira imagem da casa mais vigiada do País, que está diferente, que a apresentadora do Big Brother – A Escolha confirmou que nesta edição o líder vai ter ainda mais poder.

«Esta fotografia está relacionada com o líder, que terá ainda mais poder», disse.

«Nesta edição, o líder vai ter acesso a uma zona exclusiva, na qual só entra quem ele quiser. É uma espécie de sala de conferências com os aliados», explicou ainda.

Estão escolhidos os dois primeiros concorrentes do Big Brother 2024!

Andreia Lemos, Rita Oliveira, Arthur Almeida, Alex Ferreira e Ilona Matviychuk foram os cinco vencedores dos duelos que decorreram diariamente no 'Big Brother - A Escolha'. Os cinco eleitos foram os preferidos dos jurados: Bruno Savate, Francisco Monteiro e Bruna Gomes e, como tal, 'lutaram' hoje pelo seu lugar na casa do Big Brother 2024.

De entre os cinco, só dois é que têm lugar na casa mais vigiada do país. Alex Ferreira e Ilona Matviychuk foram os preferidos do público, e por isso, os grandes vencedores. Estes vão ser os primeiros dois concorrentes a entrar na casa do Big Brother.

O público decidiu e Alex Ferreira foi o concorrente mais votado, com 37% dos votos, e, por isso, o escolhido para ser um dos moradoras da casa do 'Big'. Ilona Matviychuk teve 35% dos votos, logo também ganhou o lugar neste grande desafio!