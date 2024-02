Francisco Monteiro surge a jantar com companhia especial e há um gesto que se destaca: «Uma vez na vida»

Nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023 e ex-concorrente do Big Brother – Desafio Final, partilhou um vídeo, no qual surge a jantar com uma companhia especial.

Vasco Pascoal, grande amigo do jogador de padel, tirou uma fotografia onde pode ver-se Francisco Monteiro a fazer um pagamento. «O mundo está perdido! Uma vez na vida», escreveu Vasco Pascoal na imagem, em tom de brincadeira.

Francisco Monteiro repostou a imagem no seu storie do Instagram, brincando também: «Com amigos assim».

Recorde-se que Francisco Monteiro, regressou à casa mais vigiada do País no dia 14 de janeiro e desde a sua entrada que protagonizou vários conflitos com Miguel Vicente. Para além dos desentendimentos, destacaram-se também os momentos carinhosos com Márcia Soares, que entrou como convidada durante apenas uma semana.

No dia 29 de janeiro, o concorrente decidiu desistir do programa frisando que chegou ao limite: «(...) Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».