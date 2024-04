Francisco Monteiro partilha mensagem curisosa: «Seguir sempre o que o coração e a intuição dizem!»

Francisco Monteiro, comentador do Big Brother 2024, partilhou com os seguidores do Instagram, esta segunda-feira, dia 15, uma fotografia ao som da canção «Não Recomendo» de Matheus & Kauan, com uma mensagem misteriosa.

«Seguir sempre o que o coração e a intuição dizem!», escreveu o vencedor do «Big Brother 2023».

Ora veja:

Veja ainda: