Francisco Monteiro recorda «momento inesquecível» na casa do Big Brother! Veja tudo

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, marcou a sua presença como concorrente do Big Brother Desafio Final, onde permaneceu apenas 15 dias por motivo de desistência. Mesmo estando poucos dias na casa, o ex-concorrente marcou os portugueses por ter protagonizado vários momentos icónicos.

Num deles, Francisco Monteiro estava à conversa com Noélia Pereira, na cozinha, e revelou à concorrente que nunca tinha alongado após um treino, mesmo jogando ténis de alta competição. «E nunca te doíam os pés? Nunca te doía nada? Nem os músculos?», tinha questionado, Noélia Pereira.

Foi através do Instagram, que uma página decidiu recordar esse momento, ilustrando-o através de Inteligência Artificial. Francisco Monteiro partilhou essa publicação e escreveu na descrição: «Momento inesquecível.»

Recorde-se ainda que Francisco Monteiro teve uma aproximação especial com a ex-concorrente Márcia Soares. Numa entrevista com o Goucha, o concorrente revelou como está a sua relação com Márcia:

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal»

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».