Há 3h e 26min

No «Goucha», recebemos Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023. O ex-concorrente fala-nos do tema principal com o qual é abordado pelos fãs, que tem a ver precisamente com Márcia Soares, e sublinha que este tipo de pressão exercida não é positiva para nenhuma relação ou «pseudo-relação».