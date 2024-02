Francisco Monteiro reage a partilha de Cristina Ferreira: «Estou a caminho…». Saiba tudo!

Francisco Monteiro e Mafalda Diamond vão entrar na casa do Big Brother na gala de amanhã! Saiba tudo aqui

Francisco Monteiro, o grande vencedor do «Big Brother 2023», reagiu a uma partilha de Cristina Ferreira, mostrando o sentido de humor que tanto o caracteriza.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI publicou duas fotografias com a colega e amiga, Maria Cerqueira Gomes, com quem apresentou a emissão especial de aniversário da TVI esta terça-feira, em que se celebram os 31 anos da estação.

«Somos um perigo juntas. Gostaram da dupla? Maria Cerqueira Gomes já há excursões marcadas à fonte», escreveu Cristina Ferreira na legenda da partilha.

A apresentadora referia-se à fonte dos namorados, situada em Penalva do Castelo. Isto porque, segundo contou na emissão de hoje, num dos programas do «Somos Portugal» que Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes apresentaram juntas, ambas atiraram uma moeda à fonte e parece que deu resultado.

Francisco Monteiro não resistiu a comentar a partilha de Cristina Ferreira, brincando com a situação e com o facto de estar solteiro: «Estou a caminho de Penalva do Castelo», escreveu o ex-concorrente.

De recordar que Francisco Monteiro está solteiro depois de, recentemente, ter esclarecido que se dá bem com Márcia Soares - que conheceu no «Big Brother 2023», mas que não vai ceder a pressões para formar casal. «Cada um está a construir o seu caminho», frisou.

Francisco Monteiro esclareceu: «Eu e a Márcia damo-nos bem (…) as pessoas têm é de perceber que podem gostar de nós como pessoas individuais e não tanto e apenas só como um casal»

O vencedor do Big Brother 2023 confessou que se sente «pressionado» pelos fãs para forçar uma relação com Márcia Soares e confessou: «As pessoas têm que se pôr um bocadinho no nosso lugar, imaginar se houvesse alguém a tentar condicionar a vida amorosa. É uma pressão gigantesca! Nós damo-nos bem, somos amigos, mas cada um está a construir o seu caminho».

«As pessoas têm que perceber que, neste momento, para além de uma amizade não existe nada … Desejo-lhe o melhor», acrescentou.

Recorde-se que Márcia Soares e Francisco Monteiro deram a primeira ‘beijuta’ à vista de todos no momento em que Márcia Soares abandonou a casa do Big Brother – Desafio Final.

A história dos dois começou no «Big Brother 2023», onde se conheceram e foram antagonistas de jogo. Contudo, inesperadamente também se aproximaram, numa relação de altos e baixos.

Francisco admitiu desde cedo uma atração por Márcia, mas a história dos dois não foi fácil, tendo divergido a nível de jogo diversas vezes e sendo por isso difícil uma aproximação.

O ex-concorrente fala-nos da entrevista que deu à revista «Cristina», e da qual foi capa, e explica que está focado em aproveitar esta oportunidade que a participação no reality show lhe deu.