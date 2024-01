O tão esperado beijo na boca entre Márcia Soares e Francisco Monteiro aconteceu! Veja o momento épico

Márcia Soares, terceira finalista do Big Brother 2023, fez um regresso notável à casa mais vigiada do País na última gala do Big Brother - Desafio Final, realizada no dia 21 de janeiro, mas desta vez como convidada. Uma semana depois, Márcia Soares abandonou a casa, mas antes protagonizou um momento épico com Francisco Monteiro. Márcia Soares e Francisco Monteiro deram o tão esperado beijo na boca, à frente de todos e em direto para que todos os fãs pudessem ver.

Recorde-se que Francisco Monteiro não escondeu a felicidade quando viu a amiga especial entrar na casa, mas antes disso, durante o tempo que passou na sala de controlo, Márcia mostrou estar orgulhosa da prestação de Francisco, elogiando a postura do concorrente no jogo.

Ao longo da semana, Márcia Soares tomou um papel como convidada observadora, envolvendo-se também em alguns conflitos, sobretudo com Miguel Vicente e Vina Ribeiro.

No entanto, destacou-se positivamente pela sua cumplicidade e proximidade com o seu «amigo especial» Francisco Monteiro. As discussões e desentendimentos do passado ficaram para trás, e os dois concorrentes mostraram-se mais unidos do que nunca.

Nesta noite de gala, Márcia Soares abandonou a casa mais vigiada do País e a sua despedida contou com o primeiro beijo na boca, em direto, a Francisco Monteiro! Veja o momento mais esperado dos dois «amoritos»: