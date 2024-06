Gabriel Sousa recebe notícia triste após sair da casa do Big Brother

Gabriel Sousa recebeu uma dura notícia assim que saiu do Big Brother. O ex-concorrente ficou a saber que perdeu uma das cadelas quando ainda se encontrava na casa mais vigiada do País. Doente, o animal teve de ser abatido no Dia da Mãe, dia em que a sua mãe foi à casa do Big Brother.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, Gabriel Sousa contou que sentiu que algo de estranho se passava no abraço que recebeu da mãe.

«Foi no Dia da Mãe, a minha mãe realmente estava assim um bocado estranha quando eu estava lá dentro. Foi no dia que a minha mãe foi à casa, e eu achei que ela estava assim um bocado estranha. Até depois perguntei-lhe se ela estava doente…», revelou.

«A minha cadela estava com um cancro e eu não sabia, não tinha percebido, e ela nesse dia teve que ser abatida, foi eutanasiada…», desvenda.

Gabriel Sousa diz que quando recebeu a dura notícia, após abandonar a casa do Big Brother, «foi muito difícil».