De loira a morena: Jéssica Antunes faz mudança radical de visual. Veja tudo!

Jéssica Antunes, ex-concorrente do «Big Brother», recorreu às redes sociais para partilhar uma mudança radical de visual, que deixou tudo e todos surpreendidos. A ex-concorrente passou de loira para morena e recebeu vários elogios.

«Adeus loira», escreveu Jéssica Antunes no vídeo partilhado na sua página de Instagram, na qual se vê a incrível tranformação de visual, que foi muito elogiada pelos seguidores na caixa de comentários: «Perfeita»; «Linda»; «Linda de qualquer maneira»; «adoro», lê-se.

Recorde-se que Jéssica Antunes está à espera de de bebé, de uma menina. A ex-concorrente já tem um filho com 1 ano, o pequeno Isaac. Os dois são filhos fruto do noivado com Rui Pedro, também ex-concorrente da mesma edição.

A ex-concorrente tem recorrido às redes sociais para partilhar vários registos do crescimento da sua barriga de grávida e tem recebido vários elogios ao seu estado de graça. Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens.