Surpresa e choque: Jéssica Antunes mostra reações da família e amigos à segunda gravidez

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo anunciaram no passado dia 7 de agosto, que estão à espera do segundo filho em comum.

O casal esteve em direto no TVI Extra e revelou pormenores exclusivos sobre esta nova fase de vida.

Esta quarta-feira, a ex-concorrente do «Big Brother» revelou um vídeo com as reações de familiares e amigos a esta segunda gravidez, que não foi planeada.

«Vocês pediram e o vídeo com parte das reações está aqui. Não tenho todas e as que tenho não estão com a maior qualidade, mas as surpresas têm destas coisas», escreveu.

Veja em baixo a partilha de Jéssica Antunes: