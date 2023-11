Reveladas imagens da lua de mel de Joana Schreyer e Ricardo Pereira? Saiba tudo!

Chegou o dia do casamento de Ricardo Pereira e Joana Schreyer: A chegada emotiva ao altar e os looks dos noivos

No passado dia 5 de novembro, Joana Schreyer e Ricardo Pereira casaram e o casamento foi partilhada pelos próprios e por vários convidados nas redes sociais, como por exemplo, muitos ex-concorrentes de reality shows, que são amigos do casal.

Ruben Boa Nova e Tatiana Boa Nova são amigos próximos do casal e, no dia seguinte à cerimónia, no passado dia 6 de novembro, os recém-casados estiveram na casa dos ex-concorrentes. Ruben Boa Nova partilhou imagens de Joana Schreyer e Ricardo Pereira. «Vieram passar a lua de mel aqui», escreveu, em tom de brincadeira, Ruben Boa Nova, na legenda de um vídeo, no qual se pode ver Joana Schreyer e Ricardo Pereira sentados à mesa a comer.

