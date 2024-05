Catarina Miranda agradece gesto de Cristina Ferreira: «Só mostra o quão grande é…»

Catarina Miranda: a cozinheira mais sexy do «Big Brother» Confira aqui!

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

Na gala deste sábado, 18 de maio, Catarina Miranda esteve à conversa com a repórter digital da TVI e fez um balanço da sua participação reality show.

Catarina Miranda começou por dizer: «O assunto continua a ser Miranda, eles fazem-me viva dentro do jogo».

Durante a conversa, Catarina Miranda revelou quais os planos para o futuro.

«Agora a minha vida está um bocado atribulada, não estava à espera... Nem tinha noção do que eu era cá fora», confessou.

«Espero que me vejam na televisão como apresentadora brevemente (...) Tivemos já um cheirinho no Dois às 10», recordou Catarina Miranda, referindo-se ao momento final do programa das manhãs da TVI quando foi convidada de Cristina Ferreira, após a expulsão.

«Amei o fairplay que a Cristina Ferreira teve. Só mostra o quão grande ela é em Portugal e o quão boa ela é no que faz», acrescentou.

Catarina Miranda mostrou-se grata pela atitude de Cristina Ferreira: «Não se importa de dar um bocadinho de palco às pessoas para brilhar e eu agradeço-lhe por iss»o».

Veja o vídeo completo: