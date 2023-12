Brincadeira do arroz-doce de Joana acaba em maus lençóis! Concorrente desaba em lágrimas

Após brincadeira do arroz doce, Márcia comenta: «Ela ficou mesmo sentida…»

Brincadeira do arroz doce acaba mal e Joana desaba em lágrimas

Na noite desta quarta-feira, 20 de dezembro, os concorrentes estiveram a preparar refeições natalícias com receitas de casa. Joana Sobral meteu as mãos na massa e preparou uma receita de arroz doce, que aprendeu com a sua avó. Contudo, o resultado não resultou como esperava.

Os concorrentes repararam que a sobremesa estava com demasiado leite e comentaram com Joana se seguiu a receita como estava escrito. A concorrente frisou que a receita é mesmo assim e é assim que a sua avó faz.

Ao verem a consistência do arroz, alguns concorrentes soltaram umas gargalhadas. O anfitrião interveio e também questionou a Joana se por acaso a receita não leva gema de ovo. Joana frisou mais uma vez que não e que seguiu a receita da sua avó. O Big brincou ainda com a concorrente dizendo: «Talvez seja para acompanhar com o bacalhau». Todos se riram.

Após a brincadeira do anfitrião, Francisco Monteiro soltou grande gargalhada e brincou com Joana: «Parece o arroz para acompanhar com a carne da Márcia».

Joana Sobral não aguentou com os comentários e gargalhadas feitas por todos e desabou em lágrimas, afastando Francisco Monteiro.

Já no exterior, Joana, em lágrimas, desabafou com Jéssica Galhofas frisando que o que os concorrentes lhe fizeram foi uma «falta de respeito e de consideração».