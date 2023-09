Tensão no Anexo! Joana e Catarina de costas voltadas, após discussão acesa. Saiba o que aconteceu

Em lágrimas, Joana mostra-se dececionada: «Foram pessoas que me valorizaram, que me puseram para cima. (…) Fiquei muito dececionada…»

Joana Sobral e Catarina Esparteiro parecem não se conseguir entender. Durante a madrugada desta segunda-feira, 25 de setembro, as duas concorrentes entraram num confronto aceso.

«Catarina eu estou muito atenta! Se há uma coisa que eu estou é atenta às palavras, atenta ao que dizem. Pede imagens! Para de distorcer as coisas. Para de tentar distorcer, só te fica mal!», começou por dizer Joana.

«Não me identifico aqui com a tua forma de estar. Não somos amigos, não viemos aqui para ficar amigos, estamos num jogo. Eu não vou faltar ao respeito …», respondeu Catarina.

Os ânimos aqueceram entre as duas concorrentes e ambas anunciaram que se vão evitar durante os próximos dias.

«Eu vou preferir, durante o dia, ignorar a Catarina para que ela não me afete e é isso que eu vou fazer para eu não chegar a um ponto que eu não quero», explicou Joana Sobral. ~

Joana confessou ao Big Brother que se sente ‘provocada’ pela colega e justificou: «Isto aconteceu logo no início da gala. A Catarina chega [à casa] com a postura que toda a gente viu, como muito deles [concorrentes do anexo] também. Houve a situação das imagens e havia olhares que as próprias pessoas da outra casa o disseram». ~

Por sua vez, Catarina Esparteiro garantiu que não está a provocar Joana: «Eu vou ser muito franca, nunca foi uma pessoa que me cativasse e que eu tivesse interesse de conhecer porque ela fez logo uma barreira ao afirmar que mal entra me vai nomear porque sou uma boa jogadora ou possível finalista, não sei o que ela me disse…», respondeu a concorrente.