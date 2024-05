De costas voltadas! Catarina Miranda chega ao limite e atira roupas de Margarida Castro do armário: «És amiga, mas és amiga da onça!»

Catarina Miranda perde as estribeiras e grita com Gabriel: «Fartas-te de falar mal de mim!»

Foi nesta quarta-feira, 8 de maio, durante a festa, onde Catarina Miranda, Daniel Pereira, Inês Morais, Daniela Ventura, Carolina Nunes, João Oliveira, Gil Teotónio e André Silva estavam presentes, que alguns dos restantes concorrentes que não foram à festa, «assaltaram» a mala de viagem de Catarina Miranda.

Recorde-se que Catarina Miranda escondeu alguma comida na sua mala de viagem que tem cadeado. Enquanto Catarina estava na festa, David Maurício e Fábio Caçador aproveitaram o momento para irem à mala da colega e retirar a comida que lá meteu. Quem lhes deu o código do cadeado da mala foi Margarida Castro, concorrente que era muito próxima da colega.

No Especial com Cláudio Ramos, este assunto foi tema de muita discussão entre os colegas, inclusive entre Margarida Castro e Catarina Miranda.

Após o especial, revoltada, Catarina Miranda desentendeu-se com a «ex-amiga» e atirou as roupas da colega que estavam no armário para cima da cama, de modo a que Margarida arrumasse as roupas novamente no armário: «Isto são as tuas coisas? Foi o que tu fizeste às minhas! És amiga, mas és amiga da onça!», atirou Miranda. «Deste o meu código para irem mexer nas minhas coisas, agora arruma! És uma falsa e vais acabar por sair!», acrescentou ainda.

«Eu não mexi na tua mala, eu não mexi na tua roupa! Só revela a pessoa que tu és! Achas que tens razão no que estás a fazer? Achas normal?», respondeu Margarida.

«Tu também não és normal!», atirou ainda Miranda.