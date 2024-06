Quase a serem pais, Kelly Baron e Pedro Guedes revelam o nome do filho! Descubra aqui

Mais um «baby BB» a caminho! Foi através do Instagram que Kelly Baron anunciou que está grávida!

«Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora, somos três!", escreveu a ex-concorrente do Big Brother VIP, na legenda de várias imagens, na qual exibe a barriga de grávida, ao lado do seu marido, Pedro Guedes.

Recorde-se que Kelly Baron e Pedro Guedes conheceram-se e apaixonaram-se na edição do «Big Brother VIP», em 2013.

O casal está a poucos dias de conhecer o filho. Neste domingo, dia 2 de junho, Kelly Baron recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo, onde revela finalmente que o filho se irá chamar Miguel.

«9 meses para escolhermos o seu nome, meu filho. Terá o segundo nome do seu pai. Que Deus te abençoe!», escreveu na descrição.