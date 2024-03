Kelly Baron revela pormenores de como engravidou e o amuleto que usava quando descobriu

Kelly Baron e Pedro Guedes esperam a chegada do primeiro filho e a empresária revelou, nas redes sociais, como é que engravidou e como descobriu que estava à espera do bebé.

Kelly Baron começa por revelar que já não como toma anticoncecional há mais de 15 anos e que começou a tentar engravidar no ano passado. Acabou por acontecer «numa viagem para o Alentejo».

Depois, quando descobriram a gravidez, Kelly Baron e Pedro Guedes ficaram «paralisados» com «uma emoção inexplicável».

Kelly Baron conta ainda um detalhe curioso que aconteceu no dia em que descobriu a gravidez, que acredita não ter sido um acaso. «Vesti uma camiseta e fomos caminhar. E por coincidência era da Nossa Senhora Aparecida. E justamente nesse dia era dia da Nossa Senhora Aparecida. Uma bênção. Eu sempre tive receio de não conseguir engravidar. Acredito que foi o momento certo», disse.

Pedro Guedes e Kelly Baron revelam o sexo do Bebé!

Pedro Guedes e Kelly Baron recorreram também à conta de Instagram para partilhar com os seguidores o sexo do bebé. O primeiro filho do casal vai ser um menino! Esta novidade foi partilhada através de um vídeo muito original. Ora veja:

De relembrar que Pedro Guedes e Kelly Baron, anunciaram no dia 3 de fevereiro, que vão ser pais pela primeira vez. «Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora, somos três!", escreveu a ex-concorrente do Big Brother VIP, na legenda de várias imagens, na qual exibe a barriga de grávida, ao lado do seu marido, Pedro Guedes.

O casal está junto há 11 anos, depois de se terem conhecido em 2013 no Big Brother VIP, na TVI, em que ambos participaram como concorrentes.

Kelly Baron e Pedro Guedes casaram-se em 2020 e estão agora a viver uma das melhores fases das suas vidas.

Este domingo, 4 de fevereiro, o casal partilhou um vídeo onde surgem agarradinhos com uma mensagem de agradecimento para os milhares de fãs que os acompanham nas redes sociais.

«Quero agradecer cada uma das vossas mensagens. Estou a responder uma por uma. São mensagens lindas, fico até emocionada», confessou Kelly Baron. «Quero partilhar cada momento dessa nova fase de vida que estamos a viver e este carinho é lindo», garantiu ainda.