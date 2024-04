Márcia Soares responde a curiosidades dos fãs e fala sobre filhos! Saiba tudo aqui

Esta terça-feira, 9 de abril, Márcia Soares respondeu a algumas questões dos seguidores. A comentadora do Big Brother satisfez algumas curiosidades dos fãs na sua conta de Instagram.

Ser mãe é um dos maiores sonhos da finalista do Big Brother 2023. Numa das questões feita pelos fãs, esse tema foi abordado.

«Mãe de menina ou menino?», perguntaram. A comentadora do Big Brother 2024, revelou: «Menino. Porque dizem que os meninos são meninos da mamã e as meninas são filhas do papá. Então, que seja um menino, para ser um menino da mamã».

Para além desse assunto, um seguidor teve a curiosidade de saber como está o coração de Márcia Soares: «O teu coração está ocupado?».

Márcia Soares respondeu de forma surpreendente: «Está, está ocupado. Está cheio de oxigénio. Graças a Deus!», brincou a ex-concorrente do Big Brother 2023.