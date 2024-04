Márcia Soares dá nas vistas com um vestido glamoroso, ao estilo Marilyn Monroe

Márcia Soares comentou mais uma gala do Big Brother, ao lado de Francisco Monteiro, desta vez com um belíssimo vestido semelhante a um «look» icónico de Marilyn Monroe.

Como já é habitual nas galas do Big Brother, Márcia Soares marcou presença como comentadora ao lado de Francisco Monteiro. Desta vez, a ex-concorrente escolheu um vestido que não passou despercebido nas redes sociais e sumou muitos elogios! Difícil é não identificar as semelhanças a um «look» icónico de Marilyn Monroe, com uma silhueta muito semelhante ao que a diva de Hollywood usou, quando cantou os parabéns ao presidente John F. Kennedy, num momento que marcou para sempre a cultura pop americana. Com muitos brilhantes e um tom de bege, Márcia encantou numa noite de muitas emoções na casa mais vigiada do país.

Não perca outros momentos fortes da noite:

Uma atitude de Jacques Costa marcou a noite e causou muitas reações: Não quis nomear e sofreu as consequências. Foi expulsa do programa, em direto, num momento imprevisto. Cláudio Ramos expressou o seu desagrado para com este comportamento e tanto este como o Big, incentivaram a concorrente a nomear, a que se continuou a recusar. «Deu-me muito desconforto estar num sítio com uma pessoa que podia estar a manipular o público» explicou Jacques no momento, que achou que não seria correto nomear determinados colegas e de certa forma, manipular a visão do público: «Não aceito que pessoas tentem roubar momentos de outras, porque aqui somos todos pessoas reais». Veja todas as reações:

No pós-gala dentro da casa do Big Brother, os concorrentes reagem a toda esta situação e muitos foram os comentários. Margarida louvou a atitude persistente, corajosa e coerente de Jacques Costa, Renata defendeu que a ex-colega esteve no seu direito e tomou a decisão mais coerente com a sua postura no jogo, mas Sérgio e Catarina Miranda não viram a atitude com bons olhos. Veja tudo aqui: