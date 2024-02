Márcia Soares partilha reflexão: «A opinião dos outros torna-se indiferente»

Imperdível! Márcia Soares arrasa com mudança de visual! Veja como está

Márcia Soares, ex-concorrente do «Big Brother 2023», recorreu às redes sociais, neste domingo 11 de fevereiro, para partilhar um desabafo, em jeito de reflexão.

Nas stories do Instagram, a jovem - que mudou recentemente de visual - partilhou uma frase do escritor, Raul Minh'alma: «Quando tens uma certa inabalável daquilo que vales e do que passaste para chegares onde chegaste, a opinião dos outros torna-se indiferente», lê-se na citação.

Isto acontece um dia depois de a terceira classificada da edição de 2023 ter apresentado o compacto semanal do 'Desafio Final', ao lado de Francisco Monteiro, com quem Márcia criou uma relação especial.

Francisco Monteiro e Márcia Soares são os nomes do momento. Recorde-se que a história dos dois começou no «Big Brother 2023», onde se conheceram e foram antagonistas de jogo. Contudo, inesperadamente também se aproximaram, numa relação de altos e baixos.

Francisco admitiu desde cedo uma atração por Márcia, mas a história dos dois não foi fácil, tendo divergido a nível de jogo diversas vezes e sendo por isso difícil uma aproximação. Mas ela aconteceu e no fim acabaram por estar mais próximos.

Quando saíram da casa, tiveram um novo início atribulado, mas depressa se entenderem, acabaram por conversar e esclarecer todos os mal-entendidos, havendo ainda oportunidade para o tão esperado beijo, confirmado pelos dois no «Dois às 10» do dia de 11 de janeiro.

Quando Francisco Monteiro decidiu entrar novamente na casa, desta vez como concorrente desta edição do «Desafio Final», Márcia mostrou apoiar o amigo, através de uma partilha nas stories do Instagram.

Uma semana depois, Márcia entrou também na casa - como observadora convidada - e pela primeira vez jogaram juntos, mostrando-se muito próximos um do outro. Durante a semana os dois assumiram que deram várias beijutas no escurinho da noite, mas também duas à vista de todos.

Agora que ambos saíram definitivamente – segundo os próprios – da casa mais vigiada do País, já se mostraram disponíveis para ver o que o futuro lhes reserva e continuarem a conhecer-se melhor, sem expectativas do que pode acontecer.