Imperdível! Márcia Soares arrasa com mudança de visual! Veja como está

Há 3h e 1min

Márcia Soares arrasa com novo visual! Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2023

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, recorreu esta quarta-feira, 7 de fevereiro, às redes sociais onde partilhou uma fotografia com o seu radiante novo visual!

A ex-concorrente também esteve como convidada especial, durante uma semana, no Big Brother – Desafio Final e marcou o programa pela sua grande aproximação com Francisco Monteiro, concorrente vencedor do Big Brother 2023.

Recorde-se aqui do momento mais esperado: O beijo de Francisco Monteiro e Márcia Soares:

Márcia Soares tem estado bastante ativa nas suas redes sociais e tem somado vários elogios por parte dos fãs.

A ex-concorrente publicou uma fotografia recentemente, com um look que se destacou pela sua camisola transparente que usou juntamente com um colete preto. O colete está disponível num site online e custa apenas 19 euros. Trata-se de uma peça em polipele de tamanho único e com cinto para evidenciar a silhueta. O colete existe, ainda, em bege.

Recorde ainda a última entrevista que Márcia deu no programa «Dois às 10» onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua passagem pelo Big Brother – Desafio Final, enquanto convidada.

Sobre Francisco Monteiro, Márcia Soares afirmou que, quando entrou na casa, a assustou o facto de este estar lá, tendo em conta todos os desentendimentos que tiveram dentro da casa do Big Brother 2023. «De um lado assustava-me estar sem ele, mas também me assustava estar com ele lá», explicou.

Acerca da atual relação com o vencedor do Big Brother 2023, a jovem afirmou: «O futuro a Deus pertence», não adiantando pormenores da relação entre os dois atualmente. Ainda assim, Márcia Soares deixou claro: «Eu vou ter sempre um carinho muito grande pelo Francisco». Sobre o que viveram recentemente juntos na casa, Márcia Soares afirmou: «Viu-se que realmente eu gosto do Francisco». «O Francisco faz parte da minha vida», rematou Márcia Soares.