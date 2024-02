O inesperado aconteceu! Márcia Soares revela que fez as «pazes» com o pai. Saiba todos os detalhes da conversa

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023, já tinha manifestado ao longo do programa que gostava de ter uma conversa com o seu pai, com quem estava distante há algum tempo.

A SELFIE, esteve numa entrevista exclusiva com a ex-concorrente, onde revelou que já conversou com o pai: «Está feito. Já falei com o meu pai. Conversámos um bocadinho há uma, duas semanas... Vinha a caminho de Lisboa e aproveitei a viagem de três horas para lhe ligar»

A nortenha revelou ainda que o seu pai sempre a apoiou enquanto esteve na casa: «No fundo, esperava que isso tivesse acontecido. Sentia que poderia haver esse apoio cá fora. Depois, houve a confirmação de que realmente houve. Ele também falou com o meu irmão e demonstrou interesse em falar comigo. Naquele dia, estava sozinha no carro, achei que era um bom momento para lhe ligar e falámos».

«Agora, estamos em contacto e vamos falando de vez em quando. Ainda ontem (sábado, dia 17) falámos», contou Márcia Soares.

Recorde-se ainda que Márcia Soares já tinha também partilhado como estava a sua relação com o pai na sua Curva da Vida: «Neste momento não tenho relações com o meu pai. Também nunca me disse, ou eu a ele, um ‘amo-te’, mas não faz muita falta. Ele representa tudo aquilo que eu não quero ser para os meus filhos», frisou.