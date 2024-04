O verdadeiro motivo que levou Márcia Soares ao Big Brother: «Não tinha 20 euros…»

A história de vida difícil de Márcia Soares já é conhecida desde que a concorrente partilhou a sua Curva da Vida no Big Brother. Mas agora a comentadora deu mais detalhes numa entrevista exclusiva do TVI Player.

Em entrevista a Inês Simões, Márcia Soares conta que foram as dificuldades financeiras que a levaram a inscrever-se no Big Brother. Isto depois de investir todas as poupanças num bar. «Abrimos o Devela e investimos o dinheiro todo ali, queríamos um espaço bonito, moderno e aquilo tinha de correr bem. Metemos o nosso capital todo no negócio», conta a empresária ao Contraste, um exclusivo do TVI Player. «Mas o nosso grande erro foi investir o capital todo, sem imaginar que um bar também tem fases menos boas», desvenda. «No inverno, houve uma quebra muito grande e não estávamos preparados financeiramente», explica.

«Chegou uma altura da minha vida em que não tinha dinheiro para pagar a renda. Quando enchia o frigorífico, era porque a minha mãe vinha cá passar uns dias, porque não tinha dinheiro. Eu e o meu irmão não tínhamos dinheiro nenhum», frisa. «Andei meses e meses que queria comprar uma t-shirt e não tinha 20 euros…»

Atualmente, Márcia Soares, que ficou em terceiro lugar no Big Brother 2023, é comentadora residente das galas ao lado de Francisco Monteiro.

