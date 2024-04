Márcia Soares fala do novo desafio em televisão: «Tenho de me esforçar a triplicar»

Márcia Soares foi entrevistada por Inês Simões para o programa Contraste, um exclusivo do TVI Player. Entre as várias revelações, a empresária e comentadora falou do novo desafio que tem ao lado de Francisco Monteiro. Márcia Soares é comentadora residente das galas, ao lado do vencedor do Big Brother 2023.

Márcia desvendou estar muito feliz e orgulhosa de tudo o que conquistou após sair da casa mais vigiada do País, afirmando que nunca imaginou que um dia iria trabalhar em televisão. Até porque o português não é a sua língua nativa.

«Sinto que tenho de me esforçar a triplicar principalmente tendo o Francisco, que é um comunicador nato, à minha beira que eu acho que ele também tem muito talento», declarou.

«Da minha parte, visto que há uma barreira linguística porque eu nasci, cresci e toda a minha vida falei luxemburguês e francês – o português era mesmo o básico – sinto que tenho de me esforçar muito mais», disse. «Tento-me preparar ao máximo para as galas, estou sempre ali com as minhas notas e tento reformular para falar bem», acrescentou ainda.

Na mesma entrevista exclusiva ao TVI Player, Inês Simões quis saber se Márcia Soares tem ou não o coração ocupado neste momento. E a comentadora desvendou que as questões amorosas estão em stand by.

«Está em stand by. Eu acho que para poder atrair para a minha vida aquilo que quero e preciso, eu preciso de ser essa pessoa e não sou essa pessoa. Portanto, primeiro tenho que trabalhar em mim para ter essa pessoa à minha beira. Eu sinto que tenho o mundo aos meus pés, mas tenho que estar bem comigo para poder abraçar tudo isso e ainda correr muito melhor».

Veja a entrevista completa de Márcia Soares aqui.