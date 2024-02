Márcia Soares partilha momento ao lado de Francisco Monteiro. Veja aqui

Francisco Monteiro provoca Márcia Soares: «Não tens saudades do André?»

Pedro Crispim senta-se entre Márcia e Francisco Monteiro: «Alguém tem de ter maturidade no meio desta relação»

Márcia Soares, finalista do Big Brother 2023 e Francisco Monteiro, vencedor dessa mesma edição, estiveram presentes este sábado, no Extra Especial do Big Brother, para comentar tudo o que se está a passar na casa.

Os ex-concorrentes não estiveram sozinhos a comentar o programa. Também Teresa Silva e Pedro Crispim comentaram tudo.

Após o programa, Pedro Crispim recorreu ao seu Instagram onde partilhou uma fotografia ao lado de Márcia Soares e de seguida, uma fotografia com Márcia e Francisco Monteiro, lado a lado. A nortenha repostou as imagens nos seus stories do Instagram, tendo escrito na descrição da imagem que surge ao lado de Pedro Crispim: «Gosto de ti».

Ora veja as imagens: