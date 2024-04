Merche Romero está noiva e o casamento está para breve.. Saiba tudo!

Merche Romero está noiva! A comentadora da TVI anunciou esta novidade pela primeira vez, em direto, no programa «Dois às 10», apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos!

Tudo aconteceu durante o momento das «Conversa de Café», no qual Merche Romero, juntamente de Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, comentam as novidades e as polémicas da semana com os apresentadores, tecendo comentários acerca dos assuntos que estão a dar que falar. Gonçalo Quinaz, ex-concorrente do «Big Brother» reparou num anel suspeito no dedo da colega e questionou: «Mas tens alguma novidade para no dar?» Cláudio Ramos acrescentou: «Tens um anel de noivado!» e Cristina Ferreira também se insurgiu: «Estás noiva?!». Merche Romero não tardou em satisfazer a curiosidade dos colegas e afirmou que é verdade... ESTÁ NOIVA! Este é o segundo noivado de Merche: «Já casei com 22 anos...»

Merche Romero considera ser uma pessoa discreta e não partilha nas redes sociais muito da vida íntima, tanto que deixou os apresentadores chocados: «Mas tu namoras?», questionou Cristina Ferreira, surpresa com a informação do noivado. A comentadora não quis revelar grandes detalhes, apenas contou que o namoro dura há menos de um ano e que o casamento será ainda este ano! Veja aqui o momento completo: