Cláudio Ramos reage à emocionante curva da vida de Gabriel: «Fez-se serviço público…»

A gala do Big Brother deste domingo, 7 de abril, ficou marcada por fortes emoções e a história de vida de Gabriel Sousa não deixou ninguém indiferente.

O concorrente de 26 anos partilhou a sua arrepiante Curva da Vida e recordou os momentos traumáticos por que passou. Uma vida marcada por agressões, bullying, mas também por superação.

Veja aqui:

Cláudio Ramos não escondeu as lágrimas e mostrou-se muito sensibilizado com a história do concorrente.

«Ninguém deve sofrer em silêncio»

Após este testemunho, Gabriel Sousa conversou no confessionário com Cláudio Ramos:

«Temos de ter noção que ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ir pelo caminho mais difícil. É uma questão de amar, ninguém deve ser prejudicado, ser maltratado por amar. Eu acho que o amor é uma coisa bonita. As pessoas hoje em dia já começam a aceitar um bocadinho mais, mas foram momentos muito complicados, mas tento pôr para trás das costas. Gosto muito da pessoa que me tornei e da pessoa que me estou a tornar a cada dia e por outro lado, também quero dizer às pessoas que sofrem em silêncio, que não escondam que abram o coração. Ninguém deve sofrer em silêncio».

Esta quarta-feira, 10 de abril, o apresentador do Big Brother reagiu e partilhou um excerto da conversa que teve com Gabriel no confessionário.

« … O Gabriel teve a generosidade de partilhar com todos, na última Gala, parte da sua vida e nela a coragem de contar o que passou porque é homossexual. Passou por tudo aquilo que nenhuma pessoa deve passar, menos ainda uma criança, um adolescente… Em horário nobre, no programa mais visto de televisão em Portugal fez-se serviço público», começou por escrever Cláudio Ramos na legenda da publicação.

«O Big Brother também é isto. Digam o que quiserem dizer, também é isto. Eu tenho o imenso orgulho que tenha acontecido numa edição apresentada por mim, porque tenho consciência plena da importância destas palavras e a convicção que um bom programa pode entreter, educar, estimular e trazer a discussão para cima da mesa, e que isso ajuda sempre alguém. Eu acredito que sim!», acrescentou.

«Se este testemunho do Gabriel ajudar, pelo menos uma pessoa, já valeu a pena. O Gabriel representa muita gente e ver os pais orgulhosos a assistir a tudo, não só me deixou emocionado como me faz acreditar que, embora estejamos longe, caminhamos para um mundo melhor», escreveu ainda Cláudio Ramos.



«Obrigado Gabriel. Tem razão, ‘ninguém escolhe ir pelo caminho mais difícil’», concluiu.

Veja a publicação:

Veja ainda: