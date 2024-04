Aos dois anos de idade, Nélson Fernandes sofreu uma tentativa de rapto: «Um pedófilo pegou em mim...»

Este domingo, decorreu a primeira gala com o primeiro expulso do Big Brother 2024. O público decidiu e Nelson Fernandes foi o concorrente menos votado e, por isso, escolhido para ser o primeiro concorrente a abandonar a vivenda da Malveira, com 43% dos votos.

O ex-concorrente esteve esta manhã no programa «Dois às 10», à conversa com Cristina Ferreira, onde falou sobre um segredo chocante que revelou numa dinâmica na casa. Nélson Fernandes contou que foi raptado aos dois anos de idade por um pedófilo.

«Estava na praia e, por distração dos meus pais, um pedófilo pegou em mim e começou a correr», começou por contar. «Por sorte, gritei e a minha mãe ouviu. Foi atrás e conseguiu arrancar-me dos braços dele», acrescentou.

«Escondeu-se numa piscina e foi apanhado pela polícia horas depois. Foi cercado», explicou Nelson Fernandes.

O ex-concorrente do «Big Brother 2024» acredita que foi salvo por um propósito superior e este trágico episódio mudou a sua perceção da vida: «Podia não estar cá hoje, de facto. É uma pessoa que já é conhecida por ser pedófilo. Violava as crianças, metia-as em barris e deitava-os ao rio. Isto foi em Toronto, onde eu nasci. Vivi lá até aos oito anos», rematou.