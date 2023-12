Noélia Pereira faz comunicado após ser vítima de um crime «Sei quem foi»

Focada nos treinos, Noélia Pereira deixa mensagem motivacional: «Não venham com a falta de tempo…»

Noélia Pereira, ex-concorrente do Big Brother, recorreu ao Instagram para partilhar a sua indignação e fazer um comunicado acerca do crime que sofreu.

«Aviso já que sei quem foi! A queixa será feita, estão a gostar de ter processos no tribunal», assume Noélia Pereira.

A ex-concorrente foi vítima de um ato de vandalismo que consistiu em rasgar um dos pneus da sua viatura.

No story partilhado pela ex-concorrente conseguimos visualizar as marcas do ato de vandalismo. Veja a fotografia mais abaixo.

Recorde-se que Noélia Pereira foi concorrente do Big Brother 2020 onde Soraia Moreira se consagrou vencedora.