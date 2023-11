Saiba quem está em risco de sair no próximo domingo!

Entre cubo e confessionário, os dois grupos fazem as nomeações. Veja tudo aqui!

Após a expulsão de Zé Pedro Rocha, Cristina Ferreira recolheu as nomeações dos concorrentes e já são conhecidos os nomeados que estão em risco de sair na próxima gala.

Desta vez os concorrentes fizeram as votações de forma diferente: cada concorrente teve de nomear uma pessoa da sua equipa e da equipa adversária. Acabaram por ficar nomeados os concorrentes: Anastasiya Bondar; Palmira Rodrigues; André Lopes e Sílvia Silva. Recorde-se que está nas mãos do público decidir quem é o próximo concorrente a abandonar a casa mais vigiada do país.