Panelo sentiu que Catarina Miranda gostava de si de maneira diferente: «Ela dizia ‘és o homem mais bonito da casa’»

Panelo já falou com Marlene? Ex-concorrente revela tudo

Panelo abandonou a casa do Big Brother na gala deste domingo, dia 2 de junho. Na primeira entrevista ao Dois as 10, Daniel Pereira fez uma revelação surpreendente que envolve Catarina Miranda. O ex-concorrente admite que sentiu que Catarina Miranda gostava de si de uma maneira além da amizade.

Panelo adite que ficou preocupado, dado que tinha a namorada Marlene namorada cá fora.

«A Margarida nunca me desrespeitou, nunca teve nenhum comentário (...) A Catarina Miranda dizia: ‘és o homem mais bonito da casa’ e depois dizia: ‘hoje tenho de dormir contigo’. Eu sei que não era na brincadeira. Não me afastei, eu não tenho culpa», frisou.

Na mesma entrevista, Panelo foi confrontado com o afastamento da namorada, Marlene, enquanto ainda estava na casa mais vigiada do País. Marlene terá deixado de o seguir nas redes sociais e apagada as fotografias dos dois.

Panelo admitiu que ainda não conseguiu falar com a namorada para esclarecer em que ponto está a relação e mostrou-se triste, garantindo estar de consciência tranquila. Em causa está o facto de Panelo ter estado muito próximo da amiga Margarida Castro (expulsa há uma semana) e de ter admitido sentir saudades da colega, com quem partilhava um grupo de amigos, após esta abandonar a casa mais vigiada do País.

Ainda não consegui (falar com a Marlene). Nem tenho o telemóvel. As coisas vão ser resolvidas», declarou.

Cláudio Ramos deu a sua opinião dizendo achar que «Marlene não tem razão» pelo afastamento. «Não fiz nada. É normal que nos vamos apegando a pessoas que gostamos», defendeu-se Daniel, garantindo, ainda, que Marlene apoiou a sua entrada no Big Brother. «Se fosse ao contrário, eu era muito mais compreensível», disse, garantindo não sentir nada mais além do que amizade por Margarida Castro. «Não sinto nada, nunca na vida (…) Estou de consciência tranquila, mas claro que estou triste porque não estava à espera. Sou completamente apaixonado (pela Marlene)».