Alex Ferreira sobre Renata Andrade: «Tive numa posição complicada, sinto que a defendi sempre»

No Big Brother, no jardim, o Alex abraça a Renata, que afirma que a saída do Arthur foi muito injusta, principalmente quando existe o Fábio que passou a semana a dormir. Ao mesmo tempo, a Inês conhece a zona do líder e fala da sua estratégia com os aliados. A nova líder quer que a Daniela jogue sozinha e, no confessionário, a angolana afirma que não quer falhar como aliada, no entanto, deixa claro que já era aliada do David. Quanto ao João, a líder admite que fica feliz por tê-lo no quarto, no entanto, sublinha que gostava de ter a Catarina no seu lugar.