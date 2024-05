Após discussão acesa, João Oliveira alerta Carolina Nunes: «Detesto relações em que se discute (…) muito menos aos berros». Os dois acabam de costas voltadas

No Big Brother, depois do momento tenso entre a Carolina e o João, o concorrente procura a amiga para tentar resolver-se. Irredutível, o João afirma que “detesta relações em que se discute aos berros” e a Carolina atira que ele não grita mas manda bocas. Sentindo-se interrompido, o João condena a Carolina por estar a agir como a Catarina e por desabafar precisamente com quem lhes quer mal. O casal troca vários argumentos, no entanto, acabam por ficar de costas voltadas.