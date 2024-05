Catarina Miranda comenta lágrimas de Renata após Arthur ter sido expulso: «Isto são coisas, para mim, de crianças»

No Big Brother, depois do final da gala, a Catarina vai ao encontro da Renata que está cabisbaixa com a expulsão do Arthur. A chef aconselha-a a animar-se e, no confessionário, afirma não ter paciência para uma relação que é só da cabeça da Renata. Ao mesmo tempo, a Margarida condena a atitude da Catarina quando percebeu que não ia nomear a Carolina. O Gabriel atira que nunca mais fala de nomeações com a Catarina porque a concorrente usa isso para os “descascar”. Já na sala, sem filtros, o Fábio comenta com o Alex que o Gabriel é a pior pessoa que existe na casa.