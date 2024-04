Catarina Miranda tenta virar Daniela Ventura contra David Maurício? Saiba tudo

No Big Brother, na casa de banho, enquanto a Daniela faz tranças no cabelo da Catarina Miranda, a chef tenta obter algumas informações sobre a relação da angolana com o David. A Catarina Miranda recorda que o David disse que não se reconvertia pela Daniela, no entanto, depois de estar nomeado, já mudou de discurso. A Daniela tenta esquivar-se às questões, contudo avisa que não anda a dormir. Não contente, a chef também alerta a Daniela sobre o jogo da Catarina Sampaio e, no confessionário, a angolana diz acreditar que o objetivo da Catarina Miranda é isolá-la de todos os concorrentes. No confessionário, o Gabriel comenta a falta de sensualidade que o David teve ao dar-lhe um banho.