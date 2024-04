No pós-gala do Big Brother 2024, Daniela Ventura está a falar com Catarina Sampaio e questiona a concorrente: «Tu compactas com um amigo que é islamofóbico? Que goza com os traumas dos outros?», à qual Catarina Sampaio responde: «Ainda para mais ela sofreu o que sofreu, deve gostar“. Daniela disse por fim: “Não me lixem a cabeça, haja paciência».

De recordar, que na noite de ontem assistimos à ‘Curva da Vida’ de Margarida Castro, que revelou ter sido vítima de violência doméstica.