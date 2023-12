Enquanto Hugo se emociona por ser finalista, Márcia isola-se e desaba em lágrimas por não ter sido salva

Há 2h e 10min

No Big Brother, depois do diário especial, emocionado, Hugo festeja e agradece por fazer parte do leque dos finalistas do Big Brother. O finalista é apoiado pelo André e pela Joana que se mostram muito felizes pela salvação do amigo. No confessionário, Francisco Monteiro assume que olham para o colega como se estivesse numa estratosfera diferente. Isolada no jardim, Márcia não consegue esconder as lágrimas e acaba por confessar ao anfitrião que a assusta ainda estar em risco de abandonar o jogo.